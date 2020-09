Milan, svolta sul fronte cessioni: Paquetà ai saluti, c'è l'accordo totale con il Lione (Di martedì 29 settembre 2020) Il brasiliano ha già svuotato il suo armadietto di Milanello e salutato tutti: nelle prossime ore verrà ufficializzata la cessione ai francesi Leggi su 90min (Di martedì 29 settembre 2020) Il brasiliano ha già svuotato il suo armadietto diello e salutato tutti: nelle prossime ore verrà ufficializzata la cessione ai francesi

M16dicembre1899 : RT @DavideZancky: Credo che la vera svolta del nostro mercato non sia solo quella di arrivare a giovani potenzialmente top, ma piuttosto qu… - DavideZancky : Credo che la vera svolta del nostro mercato non sia solo quella di arrivare a giovani potenzialmente top, ma piutto… - leonzan75 : Quindi: partita dì giovedì e cessione di Paqueta ( e forse non solo lui) sono le chiavi per la svolta sul mercato.… - ArcaMilan : @sa_cantone Salvo ti prego lavora più che mai su questa notizia!!! Per me oltre al difensore centrale è l'esterno d… - EnricoDon3 : RT @carlopaolofesta: Summit tra Milan, Inter e Juventus s casa Milan per valutare le offerte dei private equity sulla minoranza dei diritti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan svolta Calciomercato Milan, svolta Fofana: offerta da 40 milioni CalcioMercato.it Calciomercato Milan, colpo in difesa grazie a Paqueta

Il Milan è pronto adesso a mettere a segno il colpo in difesa. I soldi della cessione di Paqueta verranno investiti sul mercato Si è finalmente sbloccata la trattativa ...

Calciomercato Milan, svolta Fofana: offerta da 40 milioni

La suggestione Fofana potrebbe infrangersi per il Milan, il Leicester avrebbe alzato l'offerta fino a 40 milioni: vacilla il Saint-Etienne ...

Il Milan è pronto adesso a mettere a segno il colpo in difesa. I soldi della cessione di Paqueta verranno investiti sul mercato Si è finalmente sbloccata la trattativa ...La suggestione Fofana potrebbe infrangersi per il Milan, il Leicester avrebbe alzato l'offerta fino a 40 milioni: vacilla il Saint-Etienne ...