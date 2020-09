Liguria, 89 nuovi positivi su 2.584 test. Focolaio nel centro storico di Genova, da giovedì l'ambulatorio tamponi alla Commenda (Di martedì 29 settembre 2020) L’ospedale: «Sono state attivate tutte le misure di sicurezza». E sui social rimbalza una foto che mostrerebbe una presunta criticità nel sistema dei posti letto per terapia intensiva. La Regione: «Falso». Toti: «Massima attenzione sulla situazione complessiva» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 29 settembre 2020) L’ospedale: «Sono state attivate tutte le misure di sicurezza». E sui social rimbalza una foto che mostrerebbe una presunta criticità nel sistema dei posti letto per terapia intensiva. La Regione: «Falso». Toti: «Massima attenzione sulla situazione complessiva»

