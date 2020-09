Lega Pro, Ghirelli: “Eleven risponda in modo chiaro e netto. Noi abbiamo subìto un danno e scusa ai clienti-tifosi” (Di martedì 29 settembre 2020) Si è svolta questa mattina l’Assemblea di Lega Pro convocata per dare risposta all’AIC: venerdì prossimo ci sarà la ratifica delle decisioni prese. Da parte dell’Assemblea semaforo verde sui temi affrontati. Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha detto: “Nell’incontro convocato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ringrazio, avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori per quello che riguardava le liste: ma per chiudere occorreva arrivare a 24. In questo contesto noi acquisiamo 2 punti chiave: le liste e il minutaggio. abbiamo anche posto il tema delle risorse per lo sviluppo della formazione di giovani talenti”. Il Presidente Ghirelli ha ricordato di aver sempre ribadito che si sarebbe giocato il 27 settembre: “E ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Si è svolta questa mattina l’Assemblea diPro convocata per dare risposta all’AIC: venerdì prossimo ci sarà la ratifica delle decisioni prese. Da parte dell’Assemblea semaforo verde sui temi affrontati. Il Presidente dellaPro Francescoha detto: “Nell’incontro convocato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ringrazio, avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori per quello che riguardava le liste: ma per chiudere occorreva arrivare a 24. In questo contesto noi acquisiamo 2 punti chiave: le liste e il minutaggio.anche posto il tema delle risorse per lo sviluppo della formazione di giovani talenti”. Il Presidenteha ricordato di aver sempre ribadito che si sarebbe giocato il 27 settembre: “E ...

