"Il figlio di Bolsonaro indagato per riciclaggio, peculato e associazione a delinquere": teneva e riciclava parte dello stipendio di collaboratori

peculato, riciclaggio e associazione a delinquere. Sono queste le accuse con le quali la Procura federale brasiliana di Rio de Janeiro ha presentato una denuncia formale contro l'avvocato e senatore Flavio Bolsonaro, uno dei figli del presidente Jair Bolsonaro. A riportare la notizia è il quotidiano O Globo che cita una memoria di 300 pagine depositata dal Pubblico ministero in cui, oltre al figlio del presidente, viene coinvolto anche il suo ex consulente Fabricio Queiroz. L'inchiesta dei magistrati è durata due anni durante i quali sono stati raccolti elementi sui presunti reati che sarebbero stati compiuti tra il 2003 e il 2019, quando l'attuale senatore era deputato nell'Assemblea legislativa di Rio de Janeiro. Secondo l'accusa, Flavio ...

