I 70 anni di Loretta Goggi, cantante e showgirl di successo (Di martedì 29 settembre 2020) Il 29 settembre 1950 nasce a Roma Loretta Goggi. Esordisce nel mondo dello spettacolo giovanissima, affermandosi in tv e nella musica grazie a una straordinaria polivalenza. Tanti auguri a Loretta Goggi che compie 70 anni. La notissima showgirl italiana è infatti nata a Roma il 29 settembre 1950 da una famiglia originaria di Circello, nel beneventano. I primi passi nel mondo dello spettacolo Avvicinatasi alla musica e al canto sin da bambina, viene notata da Silvio Gigli e nel 1959 prende parte e vince in coppia con Nilla Pizzi “Disco magico”, concorso radiofonico di Dino Verde presentato da Corrado Mantoni. Loretta Goggi e il cinema Negli anni Sessanta Loretta Goggi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Il 29 settembre 1950 nasce a Roma. Esordisce nel mondo dello spettacolo giovanissima, affermandosi in tv e nella musica grazie a una straordinaria polivalenza. Tanti auguri ache compie 70. La notissimaitaliana è infatti nata a Roma il 29 settembre 1950 da una famiglia originaria di Circello, nel beneventano. I primi passi nel mondo dello spettacolo Avvicinatasi alla musica e al canto sin da bambina, viene notata da Silvio Gigli e nel 1959 prende parte e vince in coppia con Nilla Pizzi “Disco magico”, concorso radiofonico di Dino Verde presentato da Corrado Mantoni.e il cinema NegliSessanta...

raspa90 : RT @cheTVfa: #LorettaGoggi: 'I 70 anni sono una ripartenza'. E per la grande artista, i progetti futuri non mancano... - IOdonna : Loretta Goggi compie 70 anni: 10 curiositĂ di una carriera eccezionale - cheTVfa : #LorettaGoggi: 'I 70 anni sono una ripartenza'. E per la grande artista, i progetti futuri non mancano... - zazoomblog : Loretta Goggi compie 70 anni: 10 curiositĂ di una carriera eccezionale - #Loretta #Goggi #compie #anni: - NoiNotizie : Buon compleanno a Loretta Goggi che oggi compie 70 anni -

Ultime Notizie dalla rete : anni Loretta Loretta Goggi, io 'femminilista' a 70 anni Agenzia ANSA Loretta Goggi compie 70 anni: 10 curiositĂ di una carriera eccezionale

Loretta Goggi. Da oltre 60 anni in prima linea recitando, cantando e presentando. Un caso unico nello spettacolo italiano. Di cui forse non sapete tutto.

Loretta Goggi e il compleanno tra lacrime e risate: i suoi primi fantastici 70 anni

Loretta Goggi compie 70 anni, di cui 60 passati davanti ai nostri occhi. A ballare, cantare, recitare, condurre. Anche a piangere. E a farci ridere. Grazie ...

Loretta Goggi. Da oltre 60 anni in prima linea recitando, cantando e presentando. Un caso unico nello spettacolo italiano. Di cui forse non sapete tutto.Loretta Goggi compie 70 anni, di cui 60 passati davanti ai nostri occhi. A ballare, cantare, recitare, condurre. Anche a piangere. E a farci ridere. Grazie ...