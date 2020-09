Huawei P Smart 2021, ecco il nuovo smartphone medio-gamma (Di martedì 29 settembre 2020) Huawei ha ufficializzato P Smart 2021, l’ultima incarnazione dello Smartphone di fascia media che, nel recente passato, ha fatto vendere milioni di unità al colosso cinese e che per questo è un modello molto atteso. Il nuovo modello possiede in effetti diverse caratteristiche interessanti per la fascia di prezzo in cui si colloca, come il gruppo di fotocamere posteriori e la generosa batteria da 5000 mAh , mentre il difetto, se così lo si può definire, riguarda come sempre la situazione di tensione attuale tra USA e Cina, che ha come risultato l’assenza dei Servizi Google. Partiamo dal display, un pannello IPS LCD con diagonale di 6,67 pollici e risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Nella sua parte superiore è presente una fotocamera frontale da 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020)ha ufficializzato P, l’ultima incarnazione dellophone di fascia media che, nel recente passato, ha fatto vendere milioni di unità al colosso cinese e che per questo è un modello molto atteso. Ilmodello possiede in effetti diverse caratteristiche interessanti per la fascia di prezzo in cui si colloca, come il gruppo di fotocamere posteriori e la generosa batteria da 5000 mAh , mentre il difetto, se così lo si può definire, riguarda come sempre la situazione di tensione attuale tra USA e Cina, che ha come risultato l’assenza dei Servizi Google. Partiamo dal display, un pannello IPS LCD con diagonale di 6,67 pollici e risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Nella sua parte superiore è presente una fotocamera frontale da 8 ...

