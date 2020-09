Giancarlo Giannini, addio: un dolore dal quale è impossibile rialzarsi (Di martedì 29 settembre 2020) Questo articolo Giancarlo Giannini, addio: un dolore dal quale è impossibile rialzarsi . Giancarlo Giannini ha dovuto fare i conti con un lutto tremendo che ha colpito la sua vita: un dramma dal quale non ci si riprende più. E’ stato un lutto davvero molto forte quello che purtroppo ha colpito ormai parecchi anni fa, nel 1987, Giancarlo Giannini e la sua prima moglie Livia Giampalmo. Come sappiamo, … Leggi su youmovies (Di martedì 29 settembre 2020) Questo articolo: undalha dovuto fare i conti con un lutto tremendo che ha colpito la sua vita: un dramma dalnon ci si riprende più. E’ stato un lutto davvero molto forte quello che purtroppo ha colpito ormai parecchi anni fa, nel 1987,e la sua prima moglie Livia Giampalmo. Come sappiamo, …

arcobalenietnei : RT @sotgiusim: Ultima, ma non meno importante, #LorettaGoggi che compie oggi 70 anni. L'avevo detto, no? che Pizzi ha fotografato chiunque… - sotgiusim : Ultima, ma non meno importante, #LorettaGoggi che compie oggi 70 anni. L'avevo detto, no? che Pizzi ha fotografato… - me_deae : Io e te non potremmo mai essere Frida Khalo e Diego Rivera. Neppure Onassis e Maria Callas. Io e te potremmo som… - CamillaMad : RT @larenait: Il grande attore oggi a #Verona per una lezione agli aspiranti registi, attori e sceneggiatori IL VIDEO #StudioCinemaVerona #… -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Giannini Giancarlo Giannini a Verona: «Noi raccontiamo sogni» L'Arena Tutto su Monica Guerritore: dalla lotta contro il cancro al successo

Da anni si divide tra teatro, cinema e tv, senza far mai mancare il proprio appoggio in famiglia: ecco chi è davvero l'attrice Monica Guerritore.

Renato Zero, stasera su Canale 5 lo speciale per i 70 anni dell'artista: gli ospiti

Stasera su Canale alle 21:20 va in onda Zero il Folle, lo speciale che Mediaset dedica a Renato Zero per festeggiare i suoi 70 anni: chi sono gli ospiti. Mediaset festeggia Renato Zero, stasera su Can ...

Da anni si divide tra teatro, cinema e tv, senza far mai mancare il proprio appoggio in famiglia: ecco chi è davvero l'attrice Monica Guerritore.Stasera su Canale alle 21:20 va in onda Zero il Folle, lo speciale che Mediaset dedica a Renato Zero per festeggiare i suoi 70 anni: chi sono gli ospiti. Mediaset festeggia Renato Zero, stasera su Can ...