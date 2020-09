Deulofeu spinge per tornare in Serie A | su di lui Fiorentina e Napoli

(Di martedì 29 settembre 2020) Gerardè una delle occasioni last-minute di questo insolito mercato estivo. Col Watford retrocesso in Championship, lo spagnolo è pronto a cambiare squadra. Stando a quanto riporta Sport, il giocatore vorrebbeinA, dove ha vestito la maglia del Milan. In Italia ha due pretendenti: la, che lo acquisterebbe per colmare il vuoto possibile lasciato da Chiesa, e il, che ha già avuto la disponibilità del giocatore. Gli azzurri lavorano ad un prestito con diritto di riscatto, per poi discutere del futuro dell’esterno al termine della prossima stagione. L'articolo ilsta.

La Fiorentina è in corsa per Gerard Deulofeu. E’ questo quanto si apprende dal portale spagnolo Diario Sport che in un articolo ha fatto il punto sulla situazione legata al giocatore catalano. Deulofe ...Quella di domani sarà la giornata decisiva per il passaggio di Arek Milik alla Roma. Dopo il viaggio a St. Moritz per sostenere le prime visite mediche, l'attaccante polacco è rientrato nel tardo pome ...