Dacia Sandero, Stepway e Logan, ecco la nuova generazione delle best seller (Di martedì 29 settembre 2020) C'erano una volta le auto low-cost propriamente dette, costruite su piattaforme vetuste, non troppo belle a vedersi e con una dotazione tecnologica praticamente inesistente, destinate prevalentemente a mercati meno esigenti di quelli occidentali. Oggi, però, la clientela si è evoluta ogni dove e certi standard sono diventati la regola. Un esempio concreto in questo senso è la nuova Dacia Sandero: si tratta della terza generazione della compatta di taglia urbana del marchio romeno, di proprietà Renault. Una gallina dalle uova d'oro come ribadisce la stessa casa madre: "Sandero è l'auto più venduta in Europa ai clienti privati dal 2017. Anche il modello Dacia di maggior successo con vendite in cumulato di circa 2,1 milioni ...

