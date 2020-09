Carlo Bonomi: "I dipendenti come gli autonomi, paghino da soli l'Irpef" (Di martedì 29 settembre 2020) “Perché passare alla tassazione diretta mensile solo per i 5 milioni di autonomi? Facciamo lo stesso per tutti i lavoratori dipendenti, sollevando le imprese dall’onere ingrato di continuare a svolgere la funzione di sostituti d’imposta addetti alla raccolta del gettito erariale e di essere esposti alle connesse responsabilità”. È questa la proposta che sul fronte della riforma fiscale lancia il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando all’assemblea degli industriali.“Sarebbe una bella prova che lo Stato metta tutti sullo stesso piano - dice Bonomi facendo riferimento agli evasori di autonomi e dipendenti - senza più alimentare pregiudizi divisivi a seconda della diversa percezione del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) “Perché passare alla tassazione diretta mensile solo per i 5 milioni di? Facciamo lo stesso per tutti i lavoratori, sollevando le imprese dall’onere ingrato di continuare a svolgere la funzione di sostituti d’imposta addetti alla raccolta del gettito erariale e di essere esposti alle connesse responsabilità”. È questa la proposta che sul fronte della riforma fiscale lancia il presidente di Confindustriaparlando all’assemblea degli industriali.“Sarebbe una bella prova che lo Stato metta tutti sullo stesso piano - dicefacendo riferimento agli evasori di- senza più alimentare pregiudizi divisivi a seconda della diversa percezione del ...

