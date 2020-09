Cambia il codice della strada | arriva la PEC obbligatoria

(Di martedì 29 settembre 2020) Tra i provvedimentiriforma delin discussione alla Camera dei deputati, rientra anche la proposta presentata da CNEL, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, per renderela PEC per tutti gli automobilisti, così da utilizzare uno strumento certificato e veloce tramite il quale inviare multe e contravvenzioni. : il perchéproposta Nelle intenzioni del CNEL infatti il primo obiettivo è quello di rendere più automatizzata e quindi rapida l’operazione utilizzando la Posta Elettronica Certificata. Tramite questo sistema, l’inviocomunicazione sarebbe immediato e soprattuto tracciabile, grazie all’indicazione su quando è stato inviato e quando è ...

TheFranisher : @cherryxhobi La prima stampa è la prima tiratura dell'album e per i collezionisti è quella che vale di più perché s… - codice_edizioni : Domenica 04/10/20, h. 10:30 Il pianeta ferito Antonello Pasini, Elda Baggio. Il #clima che cambia contribuisce al d… - e_cavagna : Codice della strada, cambia il semaforo: il giallo durerà solo 3 secondi. 'Rischio incidenti e pioggia di multe' -… - lavocedelne : Multe, cosa cambia - Grunf74 : Parliamo del Nuovo Codice della Strada eccepito dal Presidente della Repubblica e fatto passare in sordina? -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia codice

QuiFinanza

Annuncio vendita Bmw R 1200 GS (2013 - 16) usata a Nerviano, Milano - 8164379 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Compare in rete un test in Ashes of the Singularity dell'inedito Ryzen 7 5800X, nuova CPU Ryzen desktop basata su architettura Zen 3 che sarà svelata l'8 ottobre. Sembra ormai ufficiale la decisione d ...