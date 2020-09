Arriva la circolare sui tamponi rapidi nelle scuole. Possono evitare la quarantena (Di martedì 29 settembre 2020) Saranno utilizzati soprattutto per Arrivare a una «diagnosi differenziale» nei casi sospetti di influenza o Covid che spesso hanno gli stessi sintomi. Bocciati i test salivari, che, «allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone in quanto richiedono un laboratorio attrezzato» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 29 settembre 2020) Saranno utilizzati soprattutto perre a una «diagnosi differenziale» nei casi sospetti di influenza o Covid che spesso hanno gli stessi sintomi. Bocciati i test salivari, che, «allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone in quanto richiedono un laboratorio attrezzato»

