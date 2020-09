14 positivi nel Genoa | 11 sono calciatori Che succederà adesso nel campionato?

capuanogio : ++ Secondo @tvdellosport ci sono 12 tesserati positivi al #COVID19 nel #Genoa (8 calciatori). Tamponi anche per il… - MediasetTgcom24 : Coronavirus calcio, nel Genoa 14 positivi tra giocatori e staff #genoa - DiMarzio : 16 positivi nel #Flamengo: il club chiede il rinvio della gara con il Palmeiras - FunkyDancer_ : I tamponi producono fino al 95 % di falsi positivi, certificato anche dalla stessa Commissione Europea e dall'ISS.… - eleuricchio : RT @CalcioFinanza: Dopo i 14 positivi al #Covid nel #Genoa, il governo ragiona su uno stop di due settimane per la #SerieA -

TAORMINA - Nel momento di una crisi senza precedenti, il presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, crede nella possibilità di rilancio del turismo in Italia in vista del 2021 ...CAGLIARI. Isili, nel sud Sardegna, tira un sospiro di sollievo dopo l'indagine epidemiologica per arginare il covid 19: sono tutti negativi i tamponi effettuati sui contatti dell'operatore sanitario F ...