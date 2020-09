Una tragedia e una lezione di pedagogia made in Italy

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sabato scorso, a Milazzo, due ragazzini di 13 e 15 anni giocavano sulla battigia col mare grosso. Chiunque sia cresciuto in una località marittima sa che le onde sono uno spasso, a riva, e nessuno bada mai a quella strana bandiera rossa che sventola sui litorali quando c’è brutto tempo. I ragazzini sbagliano a calcolare intensità e dimensione delle onde, vengono travolti e portati al largo. Uno riesce ad aggrapparsi a una boa, l’altro no. A questo punto la dinamica ha punti da chiarire. Secondo alcune fonti, uno dei ragazzini riesce a tornare a riva e allertare la capitaneria di porto; le navi della Guardia Costiera non possono uscire perché il mare, per una motovedetta, è inaffrontabile. Viene dato ordine a due sottufficiali di intervenire via terra. Tradotto con i mezzi a disposizione della Guardia costiera: si mettono in mutande, ...