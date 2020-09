UFFICIALE – Ruben Dias è un calciatore del Manchester City (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ il club portoghese ad ufficializzare l’accordo, anzi gli accordi, sul proprio sito UFFICIALE. Ruben Dias è un calciatore del Manchester City. Il passaggio di … L'articolo UFFICIALE – Ruben Dias è un calciatore del Manchester City proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ il club portoghese ad ufficializzare l’accordo, anzi gli accordi, sul proprio sitoè undel. Il passaggio di … L'articoloè undelproviene da ForzAzzurri.net.

