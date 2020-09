Tutte le specifiche tecniche degli Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro

(Di lunedì 28 settembre 2020) GliMi 10T sarà presentata il prossimo 30 settembre, anche se a distanza di due giorni circa sappiamo già tutto della serie. Ci ha pensato il leaker Sudhanshu a fare il punto della situazione circa i due dispositivi che comporranno la line-up, elencandoci lecomplete dell’uno e dell’altro. Partendo dal presupposto che potreste fare vostro loMi 10T Pro al prezzo di 699 euro, il pannello resterà unico per entrambi i modelli: display IPS LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, formato 20:9, frequenza di refresh rate a 144Hz, gamma colore DCI-P3, processore Snapdragon 865, 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB di storage di tipo UFS 3.1 (potrebbe anche esserci un taglio con 6GB di RAM) per loMi 10T, e 8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria ...

