Tragedia Corso Francia, la mamma di Camilla: «Quella di Genovese sembrava una recita». Il pm chiede 5 anni (Di lunedì 28 settembre 2020) Arriva la richiesta del pm di Roma per Pietro Genovese, il ragazzo alla guida dell’auto che il 22 dicembre investì le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli su Corso Francia, a Roma. Le due ragazze persero la vita nell’incidente. Il pubblico ministero ha chiesto 5 anni a di carcere con l’accusa di omicidio stradale plurimo. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al gup Gaspare Sturzo. «Non ho visto le due ragazze», ha dichiarato Genovese in udienza. «Ricordo di essermi fermato al semaforo e di essere ripartito con il verde. Non volevo uccidere nessuno né volevo scappare: la mia vita è distrutta». Lo sfogo della madre di Camilla «Sono profondamente delusa dalle ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Arriva la richiesta del pm di Roma per Pietro, il ragazzo alla guida dell’auto che il 22 dicembre investì le due sedicenni Gaia Von Freymann eRomagnoli su, a Roma. Le due ragazze persero la vita nell’incidente. Il pubblico ministero ha chiesto 5a di carcere con l’accusa di omicidio stradale plurimo. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al gup Gaspare Sturzo. «Non ho visto le due ragazze», ha dichiaratoin udienza. «Ricordo di essermi fermato al semaforo e di essere ripartito con il verde. Non volevo uccidere nessuno né volevo scappare: la mia vita è distrutta». Lo sfogo della madre di«Sono profondamente delusa dalle ...

