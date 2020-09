Salma Hayek su Instagram con i capelli grigi e senza trucco (Di lunedì 28 settembre 2020) Salma Hayek e François-Henri Pinault si risposano a sorpresa a Bora Bora sfoglia la gallery Una bella “lezione” per le celebrities che cercano sempre la perfezione fisica ad ogni costo arriva da Salma Hayek, 54 anni. L’attrice messicana ha postato su Instagram un suo primo piano sdraiata dove, completamente struccata, non nasconde i capelli ingrigiti sulla fronte all’obiettivo del fotografo. Con i capelli grigi Emblematica ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 settembre 2020)e François-Henri Pinault si risposano a sorpresa a Bora Bora sfoglia la gallery Una bella “lezione” per le celebrities che cercano sempre la perfezione fisica ad ogni costo arriva da, 54 anni. L’attrice messicana ha postato suun suo primo piano sdraiata dove, completamente struccata, non nasconde iinti sulla fronte all’obiettivo del fotografo. Con iEmblematica ...

