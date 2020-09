Paolo Brosio festeggia il compleanno in ospedale, ha avuto il covid 19 (Di lunedì 28 settembre 2020) Non è ancora molto chiaro il motivo per il quale Paolo Brosio è ricoverato in ospedale ormai da giorni. Ma dal video che ha postato ieri sulla sua pagina Instagram sembra evincersi il motivo reale che ha portato il giornalista a non entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5. Brosio ha avuto il covid 19? Alfonso Signorini ha preferito non parlare delle condizioni di salute di Brosio anche se i concorrenti del GF VIP in questi giorni si sono chiesti che fine avesse fatto. La contessa ha più volte chiesto agli altri se lo avessero incontrato a Roma nel palazzo in cui si svolgevano gli incontri e i controlli con i tamponi. Pare che in un primo momento qualcuno lo avesse visto, anche se questo discorso non è mai approfondito anche se in molti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Non è ancora molto chiaro il motivo per il qualeè ricoverato inormai da giorni. Ma dal video che ha postato ieri sulla sua pagina Instagram sembra evincersi il motivo reale che ha portato il giornalista a non entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5.hail19? Alfonso Signorini ha preferito non parlare delle condizioni di salute dianche se i concorrenti del GF VIP in questi giorni si sono chiesti che fine avesse fatto. La contessa ha più volte chiesto agli altri se lo avessero incontrato a Roma nel palazzo in cui si svolgevano gli incontri e i controlli con i tamponi. Pare che in un primo momento qualcuno lo avesse visto, anche se questo discorso non è mai approfondito anche se in molti ...

CiaoKarol : Paolo Brosio in ospedale per il Coronavirus: ‘Ho pregato tanto la Madonna e San Pio’: Paolo Brosio è guarito finalm… - FabManuelMulas : RT @fanpage: Paolo Brosio ha avuto il Covid19 #gfvip - filufilo : RT @Unf_Tweet: IN BOCCA AL LUPO! Paolo Brosio festeggia il compleanno in ospedale, ha avuto il covid 19 #GFVIP #GFVIP5 - Unf_Tweet : IN BOCCA AL LUPO! Paolo Brosio festeggia il compleanno in ospedale, ha avuto il covid 19 #GFVIP #GFVIP5 - CiaoKarol : 'HO SEMPRE CONFIDATO IN DIO, HO PREGATO TANTO LA MADONNA' ?? PAOLO BROSIO È GUARITO DAL COVID-19 ?????? -