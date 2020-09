Malattie rare | ' Uniamo' | con Covid liste attesa stanno crescendo a dismisura

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - "Per leabbiamo spesso problemi di mancanza di personale per l'assistenza. Lo abbiamo riscontrato anche in emergenza. Un problema che ora si sta acuendo. In molte Regioni, infatti, diversi reparti che erano stati trasformati in, e che prima erano dedicati alle, sono ancora fuori dalla disponibilità dei malati rari. E quindi led'aumentando a". Lo denuncia Annalisa Scopinaro, presidente di, Federazione italianaOnlus, nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione del documento 'Amiloidosi cardiaca, conoscerla per ...