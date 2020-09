L’Ombra Di Caravaggio, con Riccardo Scamarcio: iniziano le riprese (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono recentemente iniziate a Napoli le riprese del film L’Ombra Di Caravaggio, diretto da Michele Placido. A prestare il volto al protagonista troveremo Riccardo Scamarcio, come annunciato da Ansa. Secondo le prime informazioni, le riprese sono iniziate lo scorso 21 settembre. I membri della troupe si sposteranno tra Napoli, Roma, i dintorni di Viterbo, Ariccia, Frascati e Malta. Il film racconterà la storia del controverso Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, un grande pittore del ‘500. Nella pellicola emergerà quindi l’animo tormentato e la voglia di trasgressione di un personaggio fuori dal tempo. La sceneggiatura è stata scritta da Michele Placido, Sandro Petraglia e Fidel Signorile. L’Ombra Di Caravaggio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono recentemente iniziate a Napoli ledel film L’Ombra Di, diretto da Michele Placido. A prestare il volto al protagonista troveremo, come annunciato da Ansa. Secondo le prime informazioni, lesono iniziate lo scorso 21 settembre. I membri della troupe si sposteranno tra Napoli, Roma, i dintorni di Viterbo, Ariccia, Frascati e Malta. Il film racconterà la storia del controverso Michelangelo Merisi, in arte, un grande pittore del ‘500. Nella pellicola emergerà quindi l’animo tormentato e la voglia di trasgressione di un personaggio fuori dal tempo. La sceneggiatura è stata scritta da Michele Placido, Sandro Petraglia e Fidel Signorile. L’Ombra Di...

