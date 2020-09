La Mozzarella di Bufala campana Dop a Casa Surace: uno spot tutto da vedere (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Un’immagine di pura e sincera bellezza: una ragazza che sembra appena uscita dall’acqua, con un vestito bianco che la fascia, guarda in camera, addenta una Mozzarella e cerca di dire qualcosa. Inizia così il nuovo spot VIDEO realizzato da Casa Surace per il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala campana DOP. Senza spoilerare altro, è pronto l’ultimo frutto della sinergia creata con il gruppo di attori campani che hanno fatto della simpatia e dell’omaggio alle tradizioni del Sud la loro forza. Un VIDEO che rispecchia in pieno lo stile del gruppo, con la partecipazione straordinaria di nonna Rosetta. Un lavoro che restituisce tutti i valori della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Un’immagine di pura e sincera bellezza: una ragazza che sembra appena uscita dall’acqua, con un vestito bianco che la fascia, guarda in camera, addenta unae cerca di dire qualcosa. Inizia così il nuovorealizzato daper il Consorzio di Tutela delladiDOP. Senza spoilerare altro, è pronto l’ultimo frutto della sinergia creata con il gruppo di attori campani che hanno fatto della simpatia e dell’omaggio alle tradizioni del Sud la loro forza. Unche rispecchia in pieno lo stile del gruppo, con la partecipazione straordinaria di nonna Rosetta. Un lavoro che restituisce tutti i valori della ...

mimmo_elia69 : RT @pennililla: Io ve lo dico mo per me sono #affari di #famiglia ma guardate che #bellezza sto #spot...ah correte a comprare la #mozzarell… - ff0rt : RT @mozzarella_dop: Bellezza, bontà, ironia: ecco gli ingredienti del nuovo spot realizzato da @casasurace per il Consorzio di Tutela della… - LolloIuliano : RT @mozzarella_dop: Bellezza, bontà, ironia: ecco gli ingredienti del nuovo spot realizzato da @casasurace per il Consorzio di Tutela della… - EnzoBattarra : RT @mozzarella_dop: Bellezza, bontà, ironia: ecco gli ingredienti del nuovo spot realizzato da @casasurace per il Consorzio di Tutela della… - pennililla : Io ve lo dico mo per me sono #affari di #famiglia ma guardate che #bellezza sto #spot...ah correte a comprare la… -

