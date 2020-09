(Di lunedì 28 settembre 2020) Nessun rinvio a giudizio, nessun annuncio ufficiale, nessuna data certa, ma tutto fa supporre che ilsi stia preparando ad un processo che verterà sulla ormai nota compravendita di unal centro di, a Sloane Avenue 60, episodio che intreccerebbe, tra l'altro, i destini del cardinale Angelo Becciu, recentemente giubilato da Papa Francesco. Le indagini sono iniziate nell'autunno dell'anno scorso. L'acquisto dell', a titolo di investimento, era iniziato con fondi sella Segreteria di Stato all'epoca in cui Becciu era Sostituto agli Affari generali, mentre il suo successore, Edgar Pena Parra, ha tentato di finalizzare l'acquisto coinvolgendo lo Ior. Il direttore generale dell'Isituto per le Opere di Religione, Gianfranco Mammì, insospettito, ha ...

zazoomblog : Immobile di Londra il tribunale vaticano scalda i motori - #Immobile #Londra #tribunale #vaticano - giuliabottini : Da uno al soldo di #Soros, ormai, non ci aspettiamo più nulla. - mistermeo : RT @sole24ore: Inchiesta sull’immobile di Londra, il cardinale Angelo Becciu si è dimesso - Giacomo2500 : @fam_cristiana - infoitinterno : Inchiesta sull’immobile di Londra, il cardinale Angelo Becciu si è dimesso -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile Londra

Il Papa: "Perseguire, con sempre più convinzione, la via della giustizia". Il cardinale Becciu, recentemente giubilato da Francesco ...Lo spazio di 2.000 metri quadrati si trova in via Brisa in un palazzo firmato dall'architetto Portaluppi. All'evento erano presenti Andrea ...