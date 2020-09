Grande Fratello Vip, il verdetto: Fulvio Abbate è il primo eliminato (Di martedì 29 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip va in scena la prima eliminazione di questa edizione. A fronteggiarsi nella nomination settimanale sono stati Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini legge il primo, fatidico verdetto che sancisce chi dei 4 inquilini è costretto ad abbandonare il gioco. I 4 nominati della settimana Le prime nomination di questo Grande Fratello Vip hanno visto fronteggiarsi quattro concorrenti di cui negli ultimi giorni si è parlato molto. Fulvio Abbate, scrittore, è finito sulla bocca di tutti per le accese e frequenti discussioni con Elisabetta Gregoraci. La modella Franceska Pepe, sin dal suo ingresso nella Casa, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 settembre 2020) AlVip va in scena la prima eliminazione di questa edizione. A fronteggiarsi nella nomination settimanale sono stati, Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini legge il, fatidicoche sancisce chi dei 4 inquilini è costretto ad abbandonare il gioco. I 4 nominati della settimana Le prime nomination di questoVip hanno visto fronteggiarsi quattro concorrenti di cui negli ultimi giorni si è parlato molto., scrittore, è finito sulla bocca di tutti per le accese e frequenti discussioni con Elisabetta Gregoraci. La modella Franceska Pepe, sin dal suo ingresso nella Casa, ...

