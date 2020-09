‘Grande Fratello Vip 2’, dopo la condanna a 2 anni di reclusione Serena Grandi si difende a ‘Live – Non è La D’Urso’! (Video) (Di lunedì 28 settembre 2020) condannata dal tribunale di Rimini a due anni e due mesi di reclusione, ieri sera è stata Serena Grandi a raccontare la sua verità da Barbara D’Urso. Stando a quanto riportato negli scorsi giorni, dopo l’apertura del locale “La Locanda di Miranda“, alcuni dipendenti si erano rivolti alla giustizia per denunciare il mancato pagamento dei loro salari, motivo per cui si era arrivati dapprima a chiudere quel ristorante dopo un solo anno e poi a dichiararne il fallimento nel 2015. Sono basita, sono sconvolta, incavolata nera, perché non c’è una cosa giusta di quello che è stato detto. Come potevo io… intanto avevo un magazzino dove c’erano le cose mie di viale Parioli. Le avevo messe lì ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 settembre 2020)ta dal tribunale di Rimini a duee due mesi di, ieri sera è stataa raccontare la sua verità da Barbara D’Urso. Stando a quanto riportato negli scorsi giorni,l’apertura del locale “La Locanda di Miranda“, alcuni dipendenti si erano rivolti alla giustizia per denunciare il mancato pagamento dei loro salari, motivo per cui si era arrivati dapprima a chiudere quel ristoranteun solo anno e poi a dichiararne il fallimento nel 2015. Sono basita, sono sconvolta, incavolata nera, perché non c’è una cosa giusta di quello che è stato detto. Come potevo io… intanto avevo un magazzino dove c’erano le cose mie di viale Parioli. Le avevo messe lì ...

