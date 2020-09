Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 28 settembre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. I voti degli elettori in questo inizio di agosto raccontano un calo dei partiti di governo, Pd e M5S. Si ferma anche la corsa di Fratelli d'Italia. Cresce invece la Lega di Salvini che ritrova consensi dopo settimane di difficoltà.Nella prima rilevazione post regionali emerge la crescita della Lega che guadagna più di un punto e mezzo. Sale di poco anche il Pd mentre perdono Fratelli d'Italia e soprattutto il Movimento 5 Stelle.Nel complesso il centrodestra si conferma poco oltre il 50%.L'ultimoo è di:- Tecné per Quarta Repubblica del 21 settembreLega - 26,2% (+1,6% rispetto al 8 settembre)Pd - 20,1% (=)FdI - 16,1% ...

NetflixIT : Crush: “Scendi ci sono” Tu: “Guardo gli ultimi 5 minuti dell’episodio e arrivo” Sempre tu: *guarda più veloce* - rulajebreal : La promessa principale di Trump è che solo lui può far prosperare gli USA, perché è stato un imprenditore di gran s… - davidealgebris : Dai che Bibitaro e ConteBalle potranno dare Reddito di Cittadinanza / Evasione anche a Donald Trump visto che ha pa… - Emilianopuglie2 : RT @Tremenoventi: Quando qualcuno minaccia dicendomi “ti faccio passare 5 brutti minuti” chi vuole impressionare che sono stati già brutti… - dubitoditutto : RT @teoxandra: #Trump ha pagato appena 750 dollari di imposte sul reddito federali nel 2016 e nel 2017. Negli ultimi 15 anni ha pagato 0 t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi

Huddle Magazine

Scuole chiuse a Caserta e in altri comuni della provincia, come San Nicola la Strada, Casal di Principe, Trentola Ducenta, a causa del maltempo, che ieri ha provocato danni con il vento forte a quasi.SOS oliveti in Puglia alla vigilia della campagna olivicola 2020/2021 per l’allerta meteo in Puglia dal pomeriggio e per le prossime 24 ore con trombe d’aria, improvvise grandinate e nubifragi, con in ...