Gianluca De Matteis in competizione con Armando a Uomini e Donne | “Quarantenne belloccio…”

Leggi su giornal

(Di lunedì 28 settembre 2020) In questa nuova edizione di, i due troni, classico e over, sono uniti in unica puntata e tutti i partecipanti hanno la possibilità di conoscersi. Fin da subito, il tronistaDesi è trovato inconIncarnato per una corteggiatrice contesa, Lucrezia Comanducci. Ma cosa pensa davverodi? Il tronista ha raccontato tutto in una lunga intervista al Magazine ufficiale diha definitoun “quarantenne belloccio, sempre elegante che si mostra come un uomo che non ha paura di affrontare discussioni”. Secondoè così che ...