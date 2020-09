Gattuso ritrova Lozano ma perde Insigne per infortunio

(Di lunedì 28 settembre 2020) Finalmente Hirvingsembra essere esploso dopo un anno in ombra e ad un passo dalla cessione. Quest’estate è cambiato tutto conche ha deciso di puntare sul giocatore messicano, acquisto richiesto da Ancelotti, iniziando soprattutto dalla testa facendogli capire che c’era fiducia intorno a lui e se si fosse impegnato avrebbe avuto la sua chance. Oltre all’aspetto mentaleha lavorato sul piano fisico e tecnico e nelle prime due giornate di campionato si sono visti i frutti del duro lavoro. Infatti sul campo si è visto unsorridente, incisivo, ben posizionato e agonisticamente cattivo proprio come vorrebbe. Dichiarazionisua fine gara “è un giocatore ...

Da giocatore in esubero a bomber implacabile e, soprattutto, imprescindibile per l'attacco del Napoli allenato da Rino Gattuso. L'allenatore calabrese, nella passata stagione, quando prese ...Pur rimandando ancora l'appuntamento col suo primo gol in una partita ufficiale, l'attaccante nigeriano ieri ha offerto infatti un'altra prestazione convincente nel tennistico 6-0 rifilato al Genoa. L ...