È sempre mezzogiorno streaming e diretta tv | dove vedere il programma

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ètv:ilTV – Oggi, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 12 Antonella Clerici torna in onda su Rai 1 con “È”, un format originale nato dalla contaminazione tra talk e cooking show che andrà in onda tutti i giorni. Un vero e proprio viaggio nel mondo della conduttrice in uno studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera. Ilvuole essere una sorta di “salotto” in cui verrano intervistati vip e si giocherà con il pubblico a casa, il tutto ...