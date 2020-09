Diritti tv Serie A, De Siervo svela: «Amazon e Netflix sono interessate» (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 1, Luigi De Siervo ha parlato anche dei Diritti tv della Serie A Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai. Queste le sue parole riguardo i Diritti Tv. Diritti TV – «Abbiamo un interlocutore molto forte come Sky, abbiamo Dazn, che ha dimostrato di credere nell’Italia con un investimento importante. Credo avremo sorprese positive, nonostante il fatto non esista in questo momento una concorrenza forte come avveniva negli anni passati, quando Mediaset concorreva sui Diritti tv. Stiamo solleticando l’interesse di grandi piattaforme internazionali, come ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 1, Luigi Deha parlato anche deitv dellaA Luigi De, amministratore delegato dellaA, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai. Queste le sue parole riguardo iTv.TV – «Abbiamo un interlocutore molto forte come Sky, abbiamo Dazn, che ha dimostrato di credere nell’Italia con un investimento importante. Credo avremo sorprese positive, nonostante il fatto non esista in questo momento una concorrenza forte come avveniva negli anni passati, quando Mediaset concorreva suitv. Stiamo solleticando l’interesse di grandi piattaforme internazionali, come ...

davidealgebris : Spero si possano comprare i diritti Netflix per una nuova serie : Laura Castelli alla Spending Review - Manuee_91 : Ho appena scoperto che nel 2016 son stati comprati i diritti del romanzo A Little Life di Hanya Yanagihara. Purtrop… - GreenMidnight1 : RT @FedRedBlack: Piccinini che, in onda al Club di Sky, ha la brillante (giusta) idea di criticare la suddivisione dei proventi diritti TV… - sumaistu47 : Non si scatenano contro nessuno, stanno semplicemente difendendo i diritti di tutti, anche i tuoi, che con questa p… - cardylove2000mh : RT @FcInterNewsit: Diritti tv Serie A, Amazon e Netflix alla finestra: la conferma di De Siervo -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie Diritti TV Serie A: primi contatti con Amazon, Netflix ed altri OTT per lo streaming Everyeye Tech Diritti tv Serie A, De Siervo svela: «Amazon e Netflix sono interessate»

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 1, Luigi De Siervo ha parlato anche dei diritti tv della Serie A Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ...

Serie A, De Siervo: «Step intermedi fino al 25% dei posti»

«Siamo molto attenti alla curva dell'epidemia, ma riteniamo ci si possa avvicinare al 25% di presenze del pubblico negli stadi con step intermedi. L'obiettivo, come tutto il resto ...

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 1, Luigi De Siervo ha parlato anche dei diritti tv della Serie A Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ...«Siamo molto attenti alla curva dell'epidemia, ma riteniamo ci si possa avvicinare al 25% di presenze del pubblico negli stadi con step intermedi. L'obiettivo, come tutto il resto ...