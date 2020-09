"Difficoltà respiratorie". Il senatore grillino positivo al coronavirus, cresce la paura: le sue condizioni (Di lunedì 28 settembre 2020) paura per il senatore M5s Francesco Mollame, risultato positivo al coronavirus. Interpellato dalla AdnKronos, il grillino spiega che "non sono asintomatico". Insomma, le sue condizioni inizierebbero a preoccupare: "Sono in isolamento da martedì scorso. Stavo male da qualche giorno, ho avuto 3 giorni di febbre molto alta e stamattina ho ricevuto l'esito del tampone". E ancora, l'esponente del M5s spiega: "Continuo ad avere altre Difficoltà respiratorie e farò altri accertamenti. Ho fatto tutte le denunce di rito all'Azienda sanitaria provinciale ricostruendo tutti i contatti avuti nei giorni precedenti"", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)per ilM5s Francesco Mollame, risultatoal. Interpellato dalla AdnKronos, ilspiega che "non sono asintomatico". Insomma, le sueinizierebbero a preoccupare: "Sono in isolamento da martedì scorso. Stavo male da qualche giorno, ho avuto 3 giorni di febbre molto alta e stamattina ho ricevuto l'esito del tampone". E ancora, l'esponente del M5s spiega: "Continuo ad avere altree farò altri accertamenti. Ho fatto tutte le denunce di rito all'Azienda sanitaria provinciale ricostruendo tutti i contatti avuti nei giorni precedenti"", ha concluso.

