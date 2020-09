Canale 5 omaggia Renato Zero con una serata evento

(Di lunedì 28 settembre 2020) “il folle”: alla vigilia dei 70 anni dilasu5, in onda martedì 29 settembre in primaUnaperre, che mercoledì 30 settembre compirà 70 anni. È quella che propone5, dove domani, martedì 29 settembre, in primaandrà in onda “il folle”. Protagoniste… L'articolo Corriere Nazionale.

DiegoLuschi : Ventunesimo episodio de 'La grande Poesia' omaggia il poeta santaluciano Derek Walcott, Nobel per la letteratura 19… -

Ultime Notizie dalla rete : Canale omaggia

Corriere Nazionale

“Zero il folle”: alla vigilia dei 70 anni di Renato Zero la serata evento su Canale 5, in onda martedì 29 settembre in prima serata Una serata evento per omaggiare Renato Zero, che mercoledì 30 set ...

La Francia rende omaggio al 'Codex Seraphinianus'

(di Paolo Levi) (ANSA) - PARIGI, 28 SET - La Francia rende omaggio in tre dimensioni al 'Codex Seraphinianus' di Luigi Serafini. A partire dal 10 ottobre, il Centro Regionale d'Arte Contemporanea di S ...