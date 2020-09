Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: due contropartite al Chelsea per Kanté (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Inter – Testa al campionato, ma con l’obiettivo di completare al meglio la rosa. E’ l’intenzione dell’Inter, reduce dalla vittoria entusiasmante contro Fiorentina. L’ultimo match ha confermato la forza della squadra di Antonio Conte, ma è anche scattato un campanello d’allarme: la difesa è in difficoltà e le idee tattiche dell’ex Ct della Nazionale devono essere riviste. Indebolire ancora di più il reparto con l’addio di Skriniar sarebbe un duro colpo. Kolarov nei tre di difesa fa fatica, così come D’Ambrosio, la cessione di Godin continua ad essere un mistero. I nerazzurri continuano a muoversi… per il centrocampo. E’ il reparto più completo, ma il tecnico Conte continua a chiedere anche l’arrivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020)– Testa al campionato, ma con l’obiettivo di completare al meglio la rosa. E’ l’intenzione dell’, reduce dalla vittoria entusiasmante contro Fiorentina. L’ultimo match ha confermato la forza della squadra di Antonio Conte, ma è anche scattato un campanello d’allarme: la difesa è in difficoltà e le idee tattiche dell’ex Ct della Nazionale devono essere riviste. Indebolire ancora di più il reparto con l’addio di Skriniar sarebbe un duro colpo. Kolarov nei tre di difesa fa fatica, così come D’Ambrosio, la cessione di Godin continua ad essere un mistero. I nerazzurri continuano a muoversi… per il centrocampo. E’ il reparto più completo, ma il tecnico Conte continua a chiedere anche l’arrivo ...

