«Burraco fatale» | Gerini | Finocchiaro | Guzzanti e Minaccioni | tra carte e voglia di mettersi in gioco

(Di lunedì 28 settembre 2020) Quattro amiche unite dalla passione per il burraco e pronte a uscire dalla loro quotidianità per vivere nuove avventure. Burraco fatale, il nuovo film di Giuliana Gamba che arriva al cinema dal 1° ottobre, è un inno all’amicizia femminile e alla possibilità di rivoluzionare la propria vita indipendentemente da quanto reciti l’anagrafe. Le protagoniste, interpretate da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni, rappresentano al meglio il riscatto e la voglia di abbattere gli schemi pur dimostrando che la capacità di destreggiarsi bene con le carte non corrisponde sempre alla fortuna in amore.