(Di lunedì 28 settembre 2020) «Quando attaccano le persone vincenti, che hanno fatto qualcosa, i frustrati si garantiscono qualche secondo di benessere. Quando ti succede qualcosa, hanno un po’ di benessere». Flavio, ospite di Non è l’Arena, risponde così a una domanda sulle ironie di cui è stato oggetto durante la recente malattia. Il manager nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con laed è stato ricoverato al San Raffaele dove è stato curato per Covid.: «Lanon la auguro nemmeno a De» Il governatoreCampania, Vincenzo De, in alcune dichiarazioni hato auna pronta guarigione dalla “...

repubblica : Briatore contro il lockdown: 'Sposteranno il Natale a febbraio' - marialetiziama9 : RT @SecolodItalia1: Briatore contro De Luca: «Chi augura il male è una m***, lui rideva della mia prostatite» - SecolodItalia1 : Briatore contro De Luca: «Chi augura il male è una m***, lui rideva della mia prostatite» - HuffPostItalia : Briatore contro De Luca: 'Frustrato e invidioso. Quando ti succede qualcosa è il loro benessere' - 63Micol : @Moonlightshad1 @La7tv Ma hai ascoltato la trasmissione o è un giudizio basato sul pregiudizio contro Briatore? -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore contro

Flavio Briatore si sfoga a Non è L'Arena: "Billionaire? Contagi come a Rimini. Ma noi siamo i cafoni della Sardegna, non i radical chic di Capalbio" ...La super top model è tornata a trovare il suo ex fidanzato Flavio Briatore, che per lei ha fatto un gesto che per Elisabetta Gregoraci non faceva da anni, da ben prima che il loro matrimonio finisse ...