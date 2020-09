Ascolti TV | Domenica 27 settembre 2020 L’Allieva riparte dal 19 5% | D’Urso 12 6% | Fazio 9 2%-7 2%

(Di lunedì 28 settembre 2020) L'Allieva 3 Nella serata di ieri,27, su Rai1 in prima visione l’esordio de L’Allieva 3 ha conquistato 4.334.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso - dalle 21.34 all’1.24 – ha raccolto davanti al video 1.973.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.143.000 spettatori (4.5%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.022.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Independence Day: Rigenerazione ha intrattenuto 1.439.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima, il ritorno di Che Tempo Che Fa - dalle 20.30 alle 22.39 – ha raccolto davanti al video 2.280.000 spettatori (9.2%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori ...

toysblogit : Ascolti tv domenica 27 settembre 2020 - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 27 settembre 2020 - #Ascolti #domenica #settembre - dallaAallaZip : Gli ascolti di domenica 27 settembre, guarda chi ha vinto sul magazine MAM-E: - LaDivina : RT @alemastronardif: Amici, ecco cosa ci aspetta nella prossima puntata de #LAllieva3 , domenica 4 ottobre su #Rai1 alle 21:25! Grazie a t… - lodomyhearttt : RT @alemastronardif: Amici, ecco cosa ci aspetta nella prossima puntata de #LAllieva3 , domenica 4 ottobre su #Rai1 alle 21:25! Grazie a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Domenica

Antonella Clerici in "è sempre mezzogiorno" torna su Rai UnoNella stessa fascia oraria della Prova del cuoco, che è andato in onda per quasi un ventennio, torna in tv Antonella Clerici, al timone di u ...È l'ascolto la dimensione consegnata dal vicegerente Palmieri ai delegati riuniti a San Giovanni per l'apertura dell'anno pastorale. L'indicazione: recuperare «il "tu per tu"» che fa da sfondo alla "r ...