Anticipazioni Uomini e Donne | Lucrezia Sceglie Armando!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 28 settembre 2020): dopo nuove pressioni da parte di Gianluca,decide di continuare la conoscenza solo con Armando. Quest’ultimo rifiuta un’altra ragazza, mentre Davide e Beatrice si avvicinano…: Armando spezza il cuore ad una ragazza! Si è da poco conclusa una nuova registrazione di una puntata di. Come quasi ogni volta, la registrazione si è aperta con uno sfogo di Gemma. La Galgani è triste perché Paolo ha detto di non volerla più frequentare, quindi ha deciso di preparare una sorpresa per lui anche con dei palloncini nel camerino del cavaliere. Lui è molto felice e le dice delle belle parole, Gemma quindi ...