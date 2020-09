“Anna Tatangelo? Quella è…”. GF Vip, l’uscita infelice diventa subito virale (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la puntata di venerdì scorso a dir poco piena di sorprese tra cui l’ingresso e il coming out di Gabriel Garko, lunedì 28 settembre il GF Vip torna con il quinto appuntamento, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Quattro i concorrenti che stasera rischiano l’eliminazione: i nominati Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate. Ma prima uscita dalla Casa a parte, escludendo Quella decisamente prematura e soprattutto volontaria di Flavia Vento, c’è da scommettere che i colpi di scena non mancheranno. È altamente probabile, poi, che Alfonso Signorini affronti coi diretti interessati il legame che ogni giorno si fa sempre più forte tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. E chissà che non venga menzionati i dubbi sul reale valore del titolo di contessa di Patrizia De ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la puntata di venerdì scorso a dir poco piena di sorprese tra cui l’ingresso e il coming out di Gabriel Garko, lunedì 28 settembre il GF Vip torna con il quinto appuntamento, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Quattro i concorrenti che stasera rischiano l’eliminazione: i nominati Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate. Ma prima uscita dalla Casa a parte, escludendodecisamente prematura e soprattutto volontaria di Flavia Vento, c’è da scommettere che i colpi di scena non mancheranno. È altamente probabile, poi, che Alfonso Signorini affronti coi diretti interessati il legame che ogni giorno si fa sempre più forte tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. E chissà che non venga menzionati i dubbi sul reale valore del titolo di contessa di Patrizia De ...

GrandeFratello : Myriam è Courtney Love con il guardaroba di Anna tatangelo? #GFVIP - blogtivvu : #GFVip, lo scivolone di Myriam Catania: “Anna Tatangelo? Non so chi sia… mi pare sia una napoletana che si veste di… - PDUmorista : GRANDE FRATELLO VIP Myriam Catania su Anna Tatangelo: “Non so bene chi è, mi pare sia una napoletana una poco elega… - Claire99595694 : @lachewinchester Che poi tutto un giro perché ho cercato Anna tatangelo, poi la litigata a X factor e poi mi è usci… - fanpage : #Gfvip, Myriam Catania non usa parole gentili nei confronti di Anna Tatangelo -

