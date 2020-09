Altamura, allunno positivo al Covid: terza scuola chiusa in pochi giorni (Di lunedì 28 settembre 2020) Per la presenza di un alunno positivo al Covid-19 la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha disposto la chiusura da domani al 4 ottobre del plesso della scuola dell'infanzia 'Karol Wojtyla' in via ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 settembre 2020) Per la presenza di un alunnoal-19 la sindaca di, Rosa Melodia, ha disposto la chiusura da domani al 4 ottobre del plesso delladell'infanzia 'Karol Wojtyla' in via ...

francofera : RT @LaGazzettaWeb: Altamura, allunno positivo al Covid: terza scuola chiusa in pochi giorni - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Altamura, allunno positivo al Covid: terza scuola chiusa in pochi giorni - LaGazzettaWeb : Altamura, allunno positivo al Covid: terza scuola chiusa in pochi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Altamura allunno Altamura, allunno positivo al Covid: terza scuola chiusa in pochi giorni La Gazzetta del Mezzogiorno Covid, alunno positivo: chiude terza scuola ad Altamura

Un alunno di una scuola dell'infanzia di Altamura, la "Karol Wojtyla" del circolo didattico Roncalli è stato riscontrato positivo al Covid. La scuola reste ...

Coronavirus: alunno positivo Chiusa terza scuola ad Altamura

Per la presenza di un alunno positivo al Covid-19 la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha disposto la chiusura da domani al 4 ottobre del plesso della scuola dell’infanzia «Karol Wojtyla» in via Minn ...

Un alunno di una scuola dell'infanzia di Altamura, la "Karol Wojtyla" del circolo didattico Roncalli è stato riscontrato positivo al Covid. La scuola reste ...Per la presenza di un alunno positivo al Covid-19 la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha disposto la chiusura da domani al 4 ottobre del plesso della scuola dell’infanzia «Karol Wojtyla» in via Minn ...