Pioli: “Il Napoli? E’ molto forte. Gattuso è stato bravo a dargli aspetto caratteriale importante” (Di domenica 27 settembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato la posizione del Napoli, che ha vinto al San Paolo contro il Genoa per 6-0. Rino Gattuso, in attesa di collegarsi con la redazione, ha ascoltato le sue parole. “Il Napoli è una squadra molto forte. Se c’è anche il Napoli per lo scudetto? Noi pensiamo a crescere. Gattuso penserà a quello che deve fare lui. Rino è stato molto bravo a farli continuare a giocare bene e a dargli un aspetto caratteriale importante. Il Napoli è arrivato dopo di noi l’anno scorso forse perché dopo aver vinto la Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Milan, Stefano, ha commentato la posizione del, che ha vinto al San Paolo contro il Genoa per 6-0. Rino, in attesa di collegarsi con la redazione, ha ascoltato le sue parole. “Ilè una squadra. Se c’è anche ilper lo scudetto? Noi pensiamo a crescere.penserà a quello che deve fare lui. Rino èa farli continuare a giocare bene e aunimportante. Ilè arrivato dopo di noi l’anno scorso forse perché dopo aver vinto la Coppa ...

AntoVitiello : Il #Milan vince anche a #Crotone (4su4 da inizio stagione), ma è la brutta notizia dell’infortunio di #Rebic a preo… - acmilan : Tune in tomorrow to hear what Coach Pioli has to say ahead of #SerieATIM's matchday 2, LIVE on our app ???… - acmilan : 'We are #ACMilan, we have to be ambitious' Coach Pioli's message ahead of our season opener is now on the app ????… - AndreaPropato : #Pioli: “Tempi di recupero per #Rebic? Sembra non ci sia frattura. Questo i tempi di attesa. Spero possa riprendere… - napolista : Pioli: “Il Napoli? E’ molto forte. Gattuso è stato bravo a dargli aspetto caratteriale importante” L’allenatore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Il Ibrahimovic positivo al Covid | è in quarantena a casa | salta la sfida di Europa League del Milan Dopo Duarte un altro caso zazoom.it