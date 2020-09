Non è l’Arena: la prima puntata della nuova edizione dalle ore 20:35 (Di domenica 27 settembre 2020) Non è l’Arena è il programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti che va in onda ogni domenica sera, su La7, a partire dalle ore 20:35. Non è l’Arena: le anticipazioni della prima puntata Non è l’Arena è il programma condotto da Massimo Giletti, in onda su La7, giunto alla quarta edizione. In questa prima puntata, Massimo Giletti riprenderà l’inchiesta riguardante la scarcerazione dei boss in seguito all’emergenza sanitaria. Tra gli ospiti, troveremo Nino Di Matteo, consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, e Rino Germanà, ex questore che, nel 1992, si salvò da un agguato ordito ai suoi danni dai boss mafiosi Matteo Messina Denaro, ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) Non è l’Arena è il programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti che va in onda ogni domenica sera, su La7, a partireore 20:35. Non è l’Arena: le anticipazioniNon è l’Arena è il programma condotto da Massimo Giletti, in onda su La7, giunto alla quarta. In questa, Massimo Giletti riprenderà l’inchiesta riguardante la scarcerazione dei boss in seguito all’emergenza sanitaria. Tra gli ospiti, troveremo Nino Di Matteo, consigliere del Consiglio SuperioreMagistratura, e Rino Germanà, ex questore che, nel 1992, si salvò da un agguato ordito ai suoi danni dai boss mafiosi Matteo Messina Denaro, ...

