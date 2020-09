Highlights e gol Barcellona-Villarreal 4-0, Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Barcellona-Villarreal 4-0, match valido per la terza giornata della Liga 2020/2021. E’ la prima partita dei blaugrana, che vincono nettamente contro il sottomarino giallo al termine di una prestazione esaltante. Ansu Fati va a segno con una super doppietta nei minuti iniziali, poi il gol fortemente simbolico di Lionel Messi su rigore, quindi poco prima dell’intervallo il poker regalato da Torres con un autogol. IL RACCONTO DEL MATCH Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per la terza giornata della. E’ la prima partita dei blaugrana, che vincono nettamente contro il sottomarino giallo al termine di una prestazione esaltante. Ansu Fati va a segno con una super doppietta nei minuti iniziali, poi il gol fortemente simbolico di Lionel Messi su rigore, quindi poco prima dell’intervallo il poker regalato da Torres con un autogol. IL RACCONTO DEL MATCH

