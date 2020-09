Fognini-Kukushkin in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) Fabiodebutta contro Michailal primo turno del. Lentamente il ligure sta ritrovando la forma migliore: ci vuole tempo per recuperare definitivamente dall’operazione alle caviglie. Ad Amburgo ha ottenuto il primo successo post-lockdown. La partita è in programma nella giornata di lunedì 28 settembre, dalle ore 11:00. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.