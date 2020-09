Di Maio va in Sicilia e mette la felpa: «I tunisini non hanno diritto di venire in Italia: non scappano da guerre o persecuzioni» (Di domenica 27 settembre 2020) Punta sull’emergenza sbarchi in Sicilia Luigi Di Maio appena arrivato a Casteltermini, in provincia di Agrigento, per la campagna elettorale per le Comunali. E rivolgendosi al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, arrivata in paese per accogliere il ministro degli Esteri, l’ex capo politico del M5s: «Torno alla carica con i tunisini. Siamo sempre stati un Paese accogliente e continueremo ad esserlo, ma i tunisini non hanno alcun diritto di venire in Italia perché non fuggono da guerre e persecuzioni». E ha poi detto: «Chi viene illegalmente, sarà rimpatriato, la Tunisia è un Paese amico e lavoreremo insieme in questa direzione». Non è la prima ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Punta sull’emergenza sbarchi inLuigi Diappena arrivato a Casteltermini, in provincia di Agrigento, per la campagna elettorale per le Comunali. E rivolgendosi al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, arrivata in paese per accogliere il ministro degli Esteri, l’ex capo politico del M5s: «Torno alla carica con i. Siamo sempre stati un Paese accogliente e continueremo ad esserlo, ma inonalcundiinperché non fuggono da». E ha poi detto: «Chi viene illegalmente, sarà rimpatriato, la Tunisia è un Paese amico e lavoreremo insieme in questa direzione». Non è la prima ...

Agenzia_Ansa : Trovato il corpo del militare annegato dopo il salvataggio di un ragazzo. Di Maio annulla la visita pubblica prev… - VedeleAngela : RT @clubuds: Di Maio in Sicilia Dichiara....ma lo sa di essere al governo e che può bloccare i porti e rimpatriare i Tunisini in tempo ZERO… - Open_gol : «Torno alla carica con i tunisini» ha detto il ministro degli Esteri - NewSicilia : Il ministro @luigidimaio in #Sicilia. Le dichiarazioni su #migranti e #Tunisia. #Politica #Newsicilia - clubuds : Di Maio in Sicilia Dichiara....ma lo sa di essere al governo e che può bloccare i porti e rimpatriare i Tunisini in… -