Daniele De Santis | triplice fischio al funerale dell’arbitro ucciso con la fidanzata | le immagini

Tg3web : Celebrati i funerali di Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta uccisi a Lecce. Triplice fischio degli ar… - repubblica : Lecce, l'arbitro Daniele De Santis ucciso con la sua compagna in casa: caccia all'uomo [aggiornamento delle 23:48] - AIA_it : Il Presidente della @FIGC, su richiesta del Presidente dell'#AIA, ha disposto l'effettuazione di un minuto di racco… - _ziogen : RT @Aba_Tweet: Il triplice fischio finale, l’addio degli aribitri al collega Daniele De Santis ?? - CarmineF1976 : RT @Aba_Tweet: Il triplice fischio finale, l’addio degli aribitri al collega Daniele De Santis ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Santis

Sarebbero stati trovati dei frammenti di guanti in lattice nel cortile dell'abitazione di via Montello, dove sono stati uccisi Daniele de Santis ed Eleonora Manta.l killer in fuga dopo l’omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza nelle strade vicino alla palazzina ...