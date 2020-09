Crotone-Milan, Stroppa: “Match in salita dopo il rigore, ma prestazione ok. Mercato? Rinforzi necessari, Falco…” (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovo ko per il Crotone.Niente da fare per la formazione di Giovanni Stroppa, crollato sotto i colpi del Milan nella sfida andata in scena questo pomeriggio all'Ezio Scida. Un inizio in salita per i pitagorici, analizzato al triplice fischio proprio dal tecnico rossoblù ai microfoni di "Sky Sport"."Siamo stati poco bravi sulle palle scontate, poi il rigore ha messo la partita in salita. Era difficile, ma abbiamo avuto una buona reazione. Giocare contro il Milan è difficile, noi continuiamo a lavorare, la squadra sta crescendo bene anche se ci sono ancora delle difficoltà di inserimento per i nuovi. Purtroppo abbiamo potuto giocare poche partite nel precampionato, ci manca un po di preparazione. Prendiamo queste prime partite per amalgamarci, per far ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovo ko per il.Niente da fare per la formazione di Giovanni, crollato sotto i colpi delnella sfida andata in scena questo pomeriggio all'Ezio Scida. Un inizio inper i pitagorici, analizzato al triplice fischio proprio dal tecnico rossoblù ai microfoni di "Sky Sport"."Siamo stati poco bravi sulle palle scontate, poi ilha messo la partita in. Era difficile, ma abbiamo avuto una buona reazione. Giocare contro ilè difficile, noi continuiamo a lavorare, la squadra sta crescendo bene anche se ci sono ancora delle difficoltà di inserimento per i nuovi. Purtroppo abbiamo potuto giocare poche partite nel precampionato, ci manca un po di preparazione. Prendiamo queste prime partite per amalgamarci, per far ...

