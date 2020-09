Brescia, dà fuoco alla moglie dopo un litigio: lei muore in ospedale dopo una settimana (Di domenica 27 settembre 2020) Una settimana fa, domenica 20 settembre, il marito le ha dato fuoco al culmine di un litigio fra le mura domestiche. Una donna residente a Brescia è morta dopo una settimana di sofferenze. Era ricoverata all’ospedale di Genova. Un altro atroce femminicidio consumato sul territorio italiano. Ieri, sabato 26 settembre, un altro caso: un uomo ha ucciso la moglie dalla quale si stava separando a Venaria (Torino). Motivi futili dietro il femminicidio Abderahim Senbel, 55enne di origine marocchina ha cosparso la moglie Mina Safine, 10 anni più giovane e connazionale, di liquido infiammabile. Poi le ha dato fuoco. Stavano litigando all’interno delle mura di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 settembre 2020) Unafa, domenica 20 settembre, il marito le ha datoal culmine di unfra le mura domestiche. Una donna residente aè mortaunadi sofferenze. Era ricoverata all’di Genova. Un altro atroce femminicidio consumato sul territorio italiano. Ieri, sabato 26 settembre, un altro caso: un uomo ha ucciso laquale si stava separando a Venaria (Torino). Motivi futili dietro il femminicidio Abderahim Senbel, 55enne di origine marocchina ha cosparso laMina Safine, 10 anni più giovane e connazionale, di liquido infiammabile. Poi le ha dato. Stavano litigando all’interno delle mura di ...

