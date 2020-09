Atletica | Campionati Italiani 2020 | Straneo e Zoghlami campioni sui 10 000

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) In occasione del 29° Meeting Città di Conegliano dileggera si sono disputati idei 10.000 metri. A Vittorio Veneto i titoli tricolore sono andati a Valeriae Osama, al termine di due gare molto combattute. L’alessandrinasi aggiudica il secondo titolo stagionale dopo quello nella mezza maratona di Verona, terminando la prova in 32:55.25. La 44enne ha preceduto la campionessa uscente Isabel Mattuzzi (33:04.22), in testa nella prima parte di gara, e l’atleta dei Carabinieri Giovanna Epis (33:16.47). Nella prova maschile la vittoria è andata al palermitano(29:07.27), più volte tricolore nei 3000 siepi ma esordiente nei 10.000. Al debutto sulla ...