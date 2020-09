Whatsapp e le foto a cui puoi impostare la scadenza (Di sabato 26 settembre 2020) Whatsapp è sicuramente una delle applicazioni maggiormente utilizzate al mondo. Gli sviluppatori dell’app in questione sono costantemente al lavoro per migliorarla sempre di più e per garantire nuovi servizi. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal web, a breve Whatsapp, con una nuova impostazione, permetterà agli utenti di inviare messaggi, video, gif con una “scadenza“. Più precisamente, con la nuova versione di Whatsapp, sarà possibile inviare file visualizzabili per un determinato lasso di tempo dopodiché si cancelleranno in modo automatico. A lanciare questa vera e propria bomba sono stati alcuni utenti che hanno installato la versione beta 2.20.201.1, rilasciata sullo store Google Play Beta Program. I messaggi che si ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020)è sicuramente una delle applicazioni maggiormente utilizzate al mondo. Gli sviluppatori dell’app in questione sono costantemente al lavoro per migliorarla sempre di più e per garantire nuovi servizi. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal web, a breve, con una nuova impostazione, permetterà agli utenti di inviare messaggi, video, gif con una ““. Più precisamente, con la nuova versione di, sarà possibile inviare file visualizzabili per un determinato lasso di tempo dopodiché si cancelleranno in modo automatico. A lanciare questa vera e propria bomba sono stati alcuni utenti che hanno installato la versione beta 2.20.201.1, rilasciata sullo store Google Play Beta Program. I messaggi che si ...

