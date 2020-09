Traffico Roma del 26-09-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020) Luceverdeuna buona serata Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna a causa di un veicolo fermo in panne all’altezza dell’uscita di via della Batteria Nomentana Ci sono rallentamenti in direzione Salaria a partire dallo svincolo della via Tiburtinarallentato anche verso San Giovanni per ilin corso all’altezza di viale Castrense è sempre per ilintenso Ci sono rallentamenti sulla Cassia della raccolta via di Grottarossa verso il centro rallentata anche da Prenestina sempre a partire dal raccordo fino a via dell’Acqua Vergine verso Palestrina 2 le manifestazioni in pieno svolgimento la prima in Piazza del Popolo la seconda in Piazza Santi Apostoli possibile ...